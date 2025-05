Rinnovabili Macrì Estra | È il momento di correre

Il 23 maggio scorso ad Arezzo si è svolto un incontro cruciale per il futuro delle energie rinnovabili in Italia, con la partecipazione del Ministro dell’ambiente Pichetto Fratin, del Presidente di Estra Spa Francesco Macrì, dell'Ad di Leonardo Roberto Cingolani e del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Il dibattito ha messo in luce l'urgenza di accelerare la transizione energetica verso fonti sostenibili.

Una giornata importante quella del 23 maggio scorso ad Arezzo, dove si sono riuniti il Ministro dell’ambiente Pichetto Fratin, il Presidente di Estra Spa Francesco Macrì, l’Ad di Leonardo Roberto Cingolani già Ministro dell’Ambiente, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e diversi sindaci come quello di Siena, Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo e Ancona. Tutti . Rinnovabili, Macrì (Estra): “È il momento di correre” L'Identità... 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Rinnovabili, Macrì (Estra): “È il momento di correre”

Su questo argomento da altre fonti

Rinnovabili? È il momento di correre. Macrì da Estra accelera sull’energia. E arriva la benedizione del Governo; Rinnovabili? È il momento di correre. Macrì da Estra accelera sull’energia. E arriva la benedizione del Governo; Macrì e la transizione giusta: Piani energetici territoriali per reagire al caro-bollette. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

EnergicaMente, premiati gli studenti aretini all'ITIS Galileo Galilei