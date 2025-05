Rinasce il credito per gli artigiani col governo Meloni lo Stato torna al fianco dei cittadini

Il governo Meloni dà nuova vita al credito per gli artigiani, rafforzando l'alleanza tra Stato e piccoli imprenditori. Con il rilancio di Artigiancassa, attraverso un accordo tra Mediocredito Centrale e Agart, si concretizza un sostegno tangibile per le piccole e medie imprese, segnando un passo importante verso la ripresa economica e il supporto al settore artigianale.

Non solo una banca, ma il segno tangibile dell' alleanza tra Stato e piccole e medie imprese. Per questo la rinascita di Artigiancassa, annunciata ieri grazie a un'intesa tra Mediocredito Centrale, banca pubblica controllata da Invitalia, e Agart, la società partecipata dalle confederazioni artigiane, non è una mera operazione finanziaria, ma un'operazione "politica" che restituisce al reticolo profondo del tessuto produttivo italiano la possibilità di contribuire con ancora più slancio alla crescita del Paese. Salvitti: «Con la nuova Artigiancassa lo Stato torna al fianco delle Pmi».

