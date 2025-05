Rinasce Artigiancassa Ed è più di una operazione finanziaria Salvitti | Lo Stato torna al fianco delle Pmi

La rinascita di Artigiancassa segna un passo importante verso il sostegno delle piccole e medie imprese italiane. Grazie a un accordo tra Mediocredito Centrale e Agart, questa iniziativa va oltre la semplice operazione finanziaria, rappresentando una nuova alleanza tra Stato e PMI per promuovere la crescita e la resilienza del settore artigiano. Un segnale forte di impegno per l'economia del Paese.

Non solo una banca, ma il segno tangibile dell’ alleanza tra Stato e piccole e medie imprese. Per questo la rinascita di Artigiancassa, annunciata ieri grazie a un’intesa tra Mediocredito Centrale, banca pubblica controllata da Invitalia, e Agart, la società partecipata dalle confederazioni artigiane, non è una mera operazione finanziaria, ma un’operazione “politica” che restituisce al reticolo profondo del tessuto produttivo italiano la possibilità di contribuire con ancora più slancio alla crescita del Paese. Salvitti: «Con la nuova Artigiancassa lo Stato torna al fianco delle Pmi». «Con la nuova Artigiancassa lo Stato torna al fianco delle Pmi... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it