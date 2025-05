Rilancio di La Perla a Bologna con nuovo investitore e 250 posti di lavoro

La Perla, storica marca di lingerie, segna una nuova era a Bologna grazie all'arrivo di un investitore pronto al rilancio. Questo intervento garantirà non solo la salvaguardia del marchio, ma anche la creazione di 250 posti di lavoro, sostenendo il trasferimento del sito produttivo e dell'intero organico. Un passo significativo per il futuro dell'azienda e della comunità locale.

Il marchio La Perla è stato salvato e si appresta a rinascere grazie all'intervento di un investitore che assicurerà il rilancio completando il trasferimento del marchio, del sito produttivo e dell'intero organico occupazionale. Durante un incontro tenutosi presso lo stabilimento di via Mattei a Bologna, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo

