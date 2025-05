Richiamati fichi secchi | pericolo micotossine L’allerta del Ministero | “Non consumateli”

Il Ministero della Salute ha lanciato un'importante allerta riguardante un lotto di fichi secchi De Lucia, richiamati per la presenza di aflatossine oltre i limiti consentiti. Prodotti dall’azienda turca Osman Akça SA, questi fichi rappresentano un potenziale pericolo per la salute. Si invita la popolazione a non consumarli e a prestare attenzione alle indicazioni ufficiali. Continua a leggere per maggiori dettagli.

Ritirato un lotto di fichi secchi De Lucia per presenza di aflatossine oltre i limiti: l'avviso del Ministero della Salute. Sono stati prodotti dall'azienda Osman Akça SA nello stabilimento di Smirne, in Turchia...

