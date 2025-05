Ricerca Salvatore UniNa | Quella di base fondamentale per l’innovazione biomedica

Il professor Domenico Salvatore dell'Università di Napoli sottolinea l'importanza cruciale della ricerca di base nel campo biomedico, spesso sottovalutata dai finanziamenti. In un'intervista, evidenzia come questa ricerca sia essenziale per favorire progressi significativi e innovativi nella medicina, puntando a una maggiore valorizzazione di questo settore nella comunità scientifica e nell'allocazione delle risorse.

(Adnkronos) – "Ciò che rende questo programma particolare è la scelta di puntare sulla ricerca di base, un ambito spesso trascurato dai grandi finanziamenti, ma fondamentale per ogni avanzamento realmente innovativo nel campo biomedico". Così Domenico Salvatore, professore ordinario di Endocrinologia, Dipartimento di Sanità pubblica Università degli Studi Napoli Federico II e membro dello Scientific ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Se ne parla anche su altri siti

Ricerca, Salvatore (UniNa): Quella di base fondamentale per l'innovazione biomedica. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ricerca, Salvatore (UniNa): "Quella di base fondamentale per l'innovazione biomedica" - "Ciò che rende questo programma particolare è la scelta di puntare sulla ricerca di base, un ambito spesso trascurato dai grandi finanziamenti, ma fondamentale per ogni avanzamento realmente innovativ ... 🔗Come scrive msn.com

Ricerca di base, le speranze di un ottimista - L’Agenzia nazionale per la ricerca (Anr) parte male. Non è neanche stata varata che ha già sulle spalle l’opposizione di oltre 5mila firme di docenti e ricercatori che la considerano la ... 🔗Scrive ilsole24ore.com

Il Farmaco dala ricerca di base alla terapia