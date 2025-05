Ricerca Buzzoni UniRoma | Investimenti incrementanti grazie al privato e al no profit

L'articolo analizza lo stato della ricerca scientifica in Italia, evidenziando le eccellenze delle università e dei centri di ricerca, ma anche le criticità legate alla mancanza di investimenti. Sotto la lente d'ingrandimento è la possibilità di incrementare i fondi attraverso il coinvolgimento del settore privato e del no profit, proponendo soluzioni per un futuro più collaborativo e sostenibile nella ricerca.

(Adnkronos) – "La ricerca scientifica in Italia presenta un panorama complesso, caratterizzato da moltissime eccellenze operanti all'interno delle università e dei centri di ricerca, ma anche da grosse criticità, relative alla carenza di investimenti, alla scarsa collaborazione tra pubblico e privato e alla difficoltà ad attrarre e trattenere talenti. Anche se l'Italia destina alla ricerca . Potrebbe interessarti:... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Ricerca, Buzzoni (UniRoma): “Investimenti incrementanti grazie al privato e al no profit”

