Ricerca Bozzoni UniRoma | Investimenti incrementanti grazie al privato e al no profit

La ricerca scientifica in Italia, pur essendo ricca di eccellenze accademiche e centri di innovazione, affronta sfide significative. Un recente studio dell'Università di Roma evidenzia l'importanza degli investimenti privati e del settore no profit per garantire la continuità e la qualità della ricerca indipendente, essenziali per il progresso scientifico e il benessere collettivo.

'Cruciali per garantire continuità e qualità della ricerca, in particolare quella indipendente' Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - "La ricerca scientifica in Italia presenta un panorama complesso, caratterizzato da moltissime eccellenze operanti all'interno delle università e dei centri di ri...

