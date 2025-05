Riccione celebra il Pedibus day la mobilità sostenibile per il benessere dei bambini

Riccione ha festeggiato il Pedibus Day, un'iniziativa dedicata alla promozione della mobilità sostenibile e del benessere infantile. In occasione della chiusura dell'anno scolastico, l'evento ha incoraggiato gli studenti a raggiungere la scuola a piedi, contribuendo a uno stile di vita attivo e sano. Questa giornata rappresenta un importante passo verso un futuro più eco-friendly e salutare per le nuove generazioni.

In vista della fine dell’anno scolastico, questa mattina Riccione ha celebrato il Pedibus day, la giornata che promuove la sostenibilità, la mobilità dolce e il benessere dei bambini, incentivando lo spostamento a piedi verso la scuola per iniziare la giornata in modo sano e attivo, contribuendo... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Riccione celebra il Pedibus day, la mobilità sostenibile per il benessere dei bambini

