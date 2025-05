Ricci Inter novità sul centrocampista granata | Cairo ha scelto il suo futuro

Novità importanti sul futuro del centrocampista granata Ricci: il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha preso una decisione cruciale. L'accostamento "Ricci Inter" continua a suscitare grande interesse tra i tifosi di entrambe le squadre. Scopriamo insieme gli aggiornamenti sul possibile trasferimento e cosa significa per il futuro del calciatore e dei club coinvolti.

Ricci Inter è un accostamento di parole che tiene in ansia i tifosi nerazzurri e quelli del Torino. A fornire preziosi aggiornamenti sul centrocampista dei granata ci ha pensato questa mattina Tuttosport. Pur senza citare il club meneghino il blasonato quotidiano dà ormai per (quasi) scontata una possibile partenza dell'ex Empoli. Se l'Inter vuole davvero il giocatore è il momento di agire. Un passaggio: «E così le parole di Vlasic suonano ancora più forti, se inquadrate in quella che autenticamente va profilandosi come una rivoluzione...

