Ribaltato con il quad è morto Andreini

Tragedia nelle campagne di Sestino: un uomo di 41 anni, Alessandro Andreini, è deceduto dopo un incidente con il suo quad, avvenuto sotto gli occhi del figlio di 10 anni. Il bambino, fortunatamente illeso, ha assistito al drammatico ribaltamento, lasciando la comunità in lutto per questa tragica perdita. L'incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nell'uso di veicoli fuoristrada.

L'uomo di 41 anni che si era ribaltato con il quad nelle campagne di Sestino non ce l'ha fatta. È morto dopo alcune ore dall'incidente avvenuto davanti agli occhi del figlio di 10 anni che si trovava in sella con lui e che per fortuna non ha riportato conseguenze. Le condizioni di Alessandro...

