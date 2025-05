Riapertura anticipata per due rampe dell' asse attrezzato ma scattano i nuovi divieti per la fase 2 FOTO

Riapertura anticipata per due rampe dell'asse attrezzato: tra il 28 e il 29 maggio, ecco le novità rispetto alla data iniziale del 30 maggio. Mentre il Ponte Paolucci torna in funzione, si introducono nuovi divieti per la fase 2, che potrebbero influenzare la viabilità della zona. Scopri di più sui dettagli delle riaperture e delle restrizioni nei prossimi paragrafi.

Tra il 28 e il 29 maggio, e dunque in anticipo rispetto al 30 maggio data inizialmente prevista, due delle rampe dell'asse attrezzato attualmente chiuse saranno riaperte così come il Ponte Paolucci, mentre la rampa del ponte che va in direzione ovest-est (monti mare) e cioè quella alle spalle del...

