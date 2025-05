Reti oncologiche | la Lombardia non è tra le regioni migliori Cosa dice il report di Agenas

Milano, 27 maggio 2025 – Un nuovo report di AGENAS rivela che la Lombardia, nonostante le aspettative, non si posiziona tra le regioni leader nella gestione delle reti oncologiche. La sesta indagine nazionale, condotta nel 2024, evidenzia lacune significative nell'attuazione delle Reti Oncologiche Regionali, suscitando preoccupazioni per la qualità dell'assistenza oncologica nella regione.

Milano, 27 maggio 2025 – Regioni italiane con le performance più elevate nell'ambito delle reti oncologiche? La Lombardia non è al top. A rilevarlo è la sesta indagine nazionale di AGENAS sullo stato di attuazione delle Reti Oncologiche Regionali, condotta nel 2024 analizzando i dati del monitoraggio dell'anno 2023. In cima troviamo Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Valle d'Aosta e Veneto. Fanalino di coda Calabria, Molise, Marche, Basilicata e Sardegna che mostrano criticità nell'implementazione delle reti stesse. Il Rapporto, eseguito sulla base del questionario auto dichiarato dalle Regioni e Province autonome, nonché da una serie di indicatori riguardanti le sette patologie oncologiche più diffuse ( mammella, colon, retto, polmone, prostata, ovaio e utero ), è stato presentato questa mattina a Roma presso la Sala Auditorium dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali...