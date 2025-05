Rete No Dl Sicurezza | Il 31 maggio in piazza per la più grande manifestazione contro il governo Meloni

Il 31 maggio, Roma ospiterà la più grande manifestazione contro il governo Meloni, organizzata dalla Rete No Decreto Sicurezza. Con un centinaio di autobus e tre treni in arrivo, la protesta, presentata da Luca Blasi e diverse associazioni, lancerà un forte messaggio contro il decreto controverso. Un evento che promette di riunire cittadini e attivisti per difendere i diritti fondamentali e chiedere cambiamenti significativi.

“Sono previsti un centinaio di autobus e tre treni per manifestare contro il decreto sicurezza”. Luca Blasi, coportavoce della Rete No Decreto sicurezza, ha presentato davanti la Camera, insieme a diverse altre associazioni, la manifestazione nazionale prevista per il 31 maggio a Roma, mentre nell’Aula di Montecitorio si stava per votare la fiducia a questo provvedimento. “Il Parlamento approvando questo decreto legge si assume la responsabilità di dar vita al più grave attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana”, dicono gli organizzatori della manifestazione, che sottolineano come le critiche verso questo insieme di norme arrivi anche dagli organismi internazionali come “l’Ocse, Le Nazioni Unite... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rete No Dl Sicurezza: “Il 31 maggio in piazza per la più grande manifestazione contro il governo Meloni”

