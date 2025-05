Resta paralizzato dopo un incidente Andrea torna a camminare per 1 km | svolta tutta italiana con la neurostimolazione midollare – Il video

Andrea, un giovane di 33 anni, ha affrontato una straordinaria trasformazione: dopo un incidente sportivo che lo aveva paralizzato, ha recuperato la possibilità di camminare grazie a una terapia innovativa italiana. In soli tre mesi di trattamento con neurostimolazione midollare, ha raggiunto il traguardo di camminare per un chilometro. Scopri la sua incredibile storia di resilienza e speranza nel video che documenta questa svolta epocale.

Un incidente sportivo quattro anni fa gli aveva tolto l’utilizzo delle gambe, una terapia innovativa – e firmata Italia – gliel’ha ridata dopo solamente tre mesi dopo l’inizio del trattamento. Dopo sei mesi, grazie alla neurostimolazione elettrica epidurale, il 33enne Andrea è riuscito a camminare per un chilometro solo con l’aiuto di tutori e di un deambulatore. Tanto da inviare, questo inverno, a tutta l’equipe medica una foto con i ramponi sul ghiacciaio dell’Adamello. Lo straordinario risultato, raggiunto per la prima volta nella storia e pubblicato sulla rivista Med di Cell Press, è frutto della collaborazione del MINE Lab dell’Università Vita-Salute San Raffaele, dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Resta paralizzato dopo un incidente, Andrea torna a camminare per 1 km: svolta tutta italiana con la neurostimolazione midollare – Il video

