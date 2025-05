Rescaldina rubano un portafogli in un negozio e vengono arrestate | ladre già rilasciate

Due ladre sono state arrestate a Rescaldina (Milano) dopo aver rubato un portafogli a una cliente in un negozio. Nonostante la loro abilità nel compiere il furto, il tentativo si è concluso con il loro fermo da parte delle autorità. Entrambe le donne erano già state rilasciate in precedenza, sottolineando un problema ricorrente nella gestione della criminalità locale.

Rescaldina (Milano) – Hanno scelto la loro “vittima”, l’hanno avvicinata e le hanno sfilato il portafogli ma questa volta la dose di destrezza utilizzata per il furto non è stata sufficiente e l e due ladre sono state infine arrestate: l’episodio è accaduto nell’ultimo fine settimana all’interno dell'esercizio commerciale Kiabi di Rescaldina, a pochi passi dal centro commerciale che ospita anche lo spazio Conad. Qui due donne di origini bulgare, rispettivamente classe 2005 e 1997, erano riuscite a sfilare il portafogli a una cliente del negozio: la derubata si è però accorta di quanto successo e ha avvertito gli esercenti, allertando così anche i carabinieri della locale stazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rescaldina, rubano un portafogli in un negozio e vengono arrestate: ladre già rilasciate

