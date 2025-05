Rerum Novarum ma non troppo Sabato un libro in omaggio con il Foglio

Il 30 maggio, il Foglio offre in omaggio il sesto volume della sua nuova collana editoriale: "Rerum Novarum, ma non troppo". Esplora l'economia di un pontificato attraverso l'analisi dell'enciclica di Leone XIII, rivelando il pensiero di Leone XIV. Un'opportunità imperdibile per approfondire il legame tra fede e economia. Scopri di più su questa affascinante pubblicazione!

Da sabato 30 maggio, in omaggio con Il Foglio c'è il sesto volume della nostra nuova collana editoriale. Il titolo: "Rerum Novarum, ma non troppo". Economia di un pontificato. Capire Leone XIV con l’enciclica antidemagogica del suo ispiratore: Leone XIII. Come tutti i libri della nuova collana, anche questo è grande come uno smartphone: da mettere in tasca, da portare ovunque. È come un telefono ma funziona solo offline!... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Rerum Novarum, ma non troppo. Sabato un libro in omaggio con il Foglio

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rerum Novarum, ma non troppo. Un libro in omaggio con il Foglio - Il formato è quello della nostra nuova collana editoriale: libri grandi come uno smartphone, da mettere in tasca e portare ovunque. Da sabato 31 maggio, in regalo con il quotidiano ... 🔗Secondo ilfoglio.it

La Rerum Novarum sembra scritta oggi - Caro Aldo,ho letto che il nuovo Pontefice ha scelto il nome del Papa della Rerum Novarum. Può darci qualche informazione ... 🔗Si legge su corriere.it

Editoriale. Cosa ci dice oggi la Rerum Novarum - Pubblicata nel lontanissimo del 1891 l'enciclica resta un punto di riferimento. Oggi come allora non si tratta di aver paura del nuovo ma di mantenere la centralità del fine: la dignità umana ... 🔗Da msn.com

RERUM NOVARUM - Pope Leo XIII to Pope Leo XIV - The Trades Unions (THE IMPORTANCE OF SUNDAY)