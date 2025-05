Repubblica | Conte-De Laurentiis ultimi sorrisi prima del verdetto | oggi il faccia a faccia alla Filmauro

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis continuano a trascorrere momenti conviviali insieme, giungendo al terzo giorno di incontri. Dopo una serata in un rinomato locale di Posillipo, oggi si svolgerà un faccia a faccia cruciale alla Filmauro. Il clima di cordialità tra il tecnico e il presidente sembra fare da sfondo a tante attese decisioni sul futuro della squadra.

Repubblica: “Conte-De Laurentiis, ultimi sorrisi prima del verdetto: oggi il faccia a faccia alla Filmauro”"> Per il terzo giorno di fila insieme, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno condiviso una nuova serata conviviale, questa volta in un locale di Posillipo, insieme all’intera squadra. Un’occasione all’insegna dell’allegria, accompagnata dalla promessa – mantenuta – di un premio scudetto da 3,5 milioni. Presidente e allenatore, uno accanto all’altro, quasi in simbiosi, continuano a godersi il momento, come se non esistesse un domani. Dalla passeggiata a Ischia al bagno di folla sul Lungomare con la Coppa in mano, Napoli è rimasta sospesa in una festa lunga giorni... 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Conte-De Laurentiis, ultimi sorrisi prima del verdetto: oggi il faccia a faccia alla Filmauro”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, festa scudetto con campioni: tifosi scavalcano transenne. De Laurentiis: arriva De Bruyne; Il Napoli pensa al domani, La Repubblica : Conte-De Laurentiis, la cena per il futuro; Repubblica – ‘Andrai alla Juventus?’, Conte sorride e non smentisce. De Laurentiis: ‘Più di così cosa vuoi?’; De Bruyne vicino al Napoli, Repubblica: Conte chiede 7-8 rinforzi, summit decisivo domani a Roma con ADL. 🔗Ne parlano su altre fonti

"Mica andrai alla Juve?" De Laurentiis provoca Conte davanti a tutti, la reazione del mister - Napoli calcio le ultimissime oggi. Importantissima ricostruzione dell'edizione odierna di Repubblica sulla cena di compleanno-Scudetto che si è tenuta ad Ischia tra il patron azzurro Aurelio De Lauren ... 🔗Segnala msn.com

Conte-Napoli, ancora 48 ore: la fumata domani a Roma - Cena tra il presidente De Laurentiis e il tecnico azzurro. L’incontro decisivo negli studi della Filmauro Napoli – Il ristorante Indaco di Lacco Ameno è un’eccellenza per la cucina stellata e l’elegan ... 🔗repubblica.it scrive

Conte-De Laurentiis, primo incontro a Ischia. Il presidente: «Se non si sta bene in un ambiente bisogna cambiare» - Il day-after di Conte: tra la gioia e gli scenari sul futuro Una preghiera per Daniele Pisco (il bambino di 13 anni, tifoso azzurro morto di leucemia) al cimitero di Fuorigrotta, un viaggio con lo spi ... 🔗Come scrive informazione.it