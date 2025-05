Replica La Promessa in streaming puntata 27 maggio 2025 | Video Mediaset

In questa nuova puntata di "La Promessa", in onda martedì 27 maggio 2025, le tensioni si intensificano. Simona è tormentata dalla preoccupazione per Catalina, mentre Marcelo ignora le responsabilità domestiche. Scopri come si svolgeranno gli eventi e rivivi il tutto attraverso il Video Mediaset. Non perdere l'episodio di oggi!

Nuovo appuntamento oggi – martedì 27 maggio 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Simona è preoccupata per l’umore di Catalina e non riesce a lavorare; Marcelo non prende seriamente le faccende domestiche che gli sono state affidate. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui... 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 27 maggio 2025 | Video Mediaset

