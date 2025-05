Renato Veiga Juventus proseguono i contatti sulla tratta Torino-Londra | può prendere piede questa idea per il futuro

Renato Veiga potrebbe diventare un nuovo volto della Juventus, con i contatti che proseguono tra Torino e Londra. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esplora le prospettive del centrale portoghese, accennando a potenziali sviluppi futuri per il calciatore nel contesto della squadra bianconera. Scopriamo insieme i dettagli di questa situazione intrigante.

Renato Veiga Juventus, proseguono i contatti sulla tratta Torino-Londra: può prendere piede questa idea per il futuro del centrale portoghese. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dedicato spazio alla situazione relativa a quei calciatori che sono arrivati alla Juventus con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Tra questi c'è anche Renato Veiga. Come appreso dal quotidiano continuano i contatti tra il club bianconero e il Chelsea: l'idea è quella di trovare l'accordo con i Blues per un rinnovo ponte per permettere al portoghese di restare bianconero almeno fino al termine del Mondiale per Club...

Approfondimenti da altre fonti

