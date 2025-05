Regno Unito | Starmer intero Paese è al fianco di Liverpool

Il primo ministro britannico Keir Starmer esprime la sua solidarietà a Liverpool dopo il tragico incidente avvenuto durante una parata, in cui un'auto ha investito diversi pedoni. In una conversazione con il sindaco della città, Steve Rotheram, Starmer ha evidenziato la vicinanza dell'intero paese alla comunità colpita da questi "terribili eventi".

Torino, 27 mag. (LaPresse) – Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato di aver parlato con il sindaco della regione della città di Liverpool, Steve Rotheram, “dei terribili eventi” avvenuti lunedì sera, quando un’auto ha investito diversi pedoni a Liverpool durante la parata per la vittoria in campionato dei Reds. Lo riporta Sky News Uk. Starmer ha inoltre elogiato “il coraggio straordinario dimostrato dalla polizia e dagli altri servizi di emergenza”. “Stanno offrendo supporto e assistenza a coloro che sono rimasti feriti in questi tragici eventi”, ha aggiunto il primo ministro. “Tutti, specialmente i bambini, dovrebbero poter celebrare i propri eroi senza dover affrontare simili orrori... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno Unito: Starmer, intero Paese è al fianco di Liverpool

