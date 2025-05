Regno unito | polizia non consideriamo incidente Liverpool atto terrorismo

La polizia di Liverpool ha escluso che l'incidente avvenuto durante la parata di festeggiamento per il titolo dei Reds sia un atto di terrorismo. In una conferenza stampa, il vice capo Jenny Simms ha fornito dettagli sulla situazione, tranquillizzando i cittadini e chiarendo la posizione delle forze dell'ordine sull'accaduto.

Torino, 27 mag. (LaPresse) – “L’incidente non è considerato un atto di terrorismo”. Lo ha detto in conferenza stampa il vice capo della polizia locale, Jenny Simms, commentando quanto accaduto nel tardo pomeriggio a Liverpool durante la parata per festeggiare il titolo in campionato dei Reds, l’investimento di diversi pedoni da parte di un’auto che si è lanciata sulla folla... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno unito: polizia, non consideriamo incidente Liverpool atto terrorismo

