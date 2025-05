Regno Unito | conducente Liverpool arrestato per tentato omicidio sospetto uso droga

Un conducente di 53 anni è stato arrestato a Liverpool con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito una folla di tifosi che celebravano la vittoria della Premier League. L'incidente, avvenuto il 26 maggio, ha sollevato sospetti riguardo all'uso di droghe, come riportato dalle autorità locali. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti.

Liverpool (Regno Unito), 27 mag. (LaPresseAP) – È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio il conducente dell’auto che ieri ha investito una folla di tifosi del Liverpool che festeggiava la vittoria della Premier League, un uomo di 53 anni. Lo riferisce la polizia britannica. L’investigatrice capo, Karen Jaundrill, ha dichiarato che l’uomo è anche sospettato di guida pericolosa e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il conducente ha seguito un’ambulanza per superare i blocchi stradali che erano stati istituiti per la parata per il titolo del Liverpool... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno Unito: conducente Liverpool arrestato per tentato omicidio, sospetto uso droga

Aggiornamenti pubblicati da altri media

