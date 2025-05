Regno Unito | auto su folla a Liverpool 27 in ospedale tra cui 2 feriti gravi

Un grave incidente ha scosso Liverpool durante le celebrazioni per la vittoria del campionato dei Reds, quando un'auto ha investito una folla di pedoni. Al momento, 27 persone sono state ricoverate in ospedale, tra cui due versano in condizioni critiche. Le autoritĂ sono attualmente impegnate nelle indagini sull'accaduto, mentre la comunitĂ si stringe attorno alle vittime e ai loro familiari.

Torino, 27 mag. (LaPresse) – Dopo che un’auto si è lanciata sulla folla a Liverpool investendo diversi pedoni durante la parata per festeggiare il titolo in campionato dei Reds, “27 persone sono state trasportate in ospedale, di cui due in gravi condizioni. Altre 20 persone sono rimaste ferite e sono state curate sul posto, mentre diversi altri si sono recati autonomamente in ospedale per ricevere cure”: lo ha comunicato in una conferenza stampa Dave Kitchen, del Servizio Ambulanza del Nord Ovest... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno Unito: auto su folla a Liverpool, 27 in ospedale tra cui 2 feriti gravi

L'incidente non è considerato un atto di terrorismo

E' un britannico di 53 anni, proveniente dall'area di Liverpool, l'uomo arrestato dopo che un'auto si è lanciata contro una folla

