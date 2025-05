Regione Lombardia il Pd srotola lenzuola bianche per Gaza | Anche la destra si schieri per la fine del massacro

Il gruppo regionale lombardo del Partito democratico, insieme alle altre forze di centrosinistra, ha sollevato questa mattina in Consiglio regionale alcuni lenzuoli bianchi per porre l’attenzione su ciò che sta accadendo a Gaza. Il perchĂ© lo spiega Pierfrancesco Majorino, capogruppo dem e componente della segreteria nazionale Pd, facendo riferimento all’iniziativa 50mila sudari per Gaza. “Il nostro è ovviamente un piccolo gesto – dice Majorino – però che vuole dire una cosa molto semplice: uniamoci, uniamo tutti gli sforzi per riuscire a portare una voce significativa per chiedere che finisca la strage di Gaza... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Regione Lombardia, il Pd srotola lenzuola bianche per Gaza: “Anche la destra si schieri per la fine del massacro”

