Regione il governo Schifani approva il piano per 15 nuove assunzioni a Sicilia Digitale

Il governo Schifani ha approvato un piano per potenziare Sicilia Digitale con l'assunzione a tempo indeterminato di 15 nuovi dipendenti. Tra i profili richiesti, figurano sette analisti programmatori, un analista e due esperti di sicurezza informatica, mirati a rafforzare le competenze nel settore ICT e adeguare la regione alle sfide digitali contemporanee.

