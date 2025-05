Regionali Cirielli | Sarebbe un onore poter governare la Campania

Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d’Italia, si è dichiarato disponibile a candidarsi come governatore della Campania. In un'intervista, ha espresso il suo orgoglio per il lavoro svolto come viceministro degli Esteri, sottolineando l'importanza di combattere per il bene della propria regione. "Sarebbe un onore poter governare la Campania", ha affermato, evidenziando il suo legame con il territorio e le sue ambizioni politiche.

(LaPresse) – “Il mio nome è stato espresso ufficialmente da Fratelli d’Italia e mi sono messo a disposizione perchè credo che sia giusto battersi per la propria Terra sono contento del lavoro come viceministro degli Esteri ma sarebbe un onore poter governare la Campania”. Lo ha detto Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri a Napoli a margine di un convegno sulle prossime regionali in svolgimento al Maschio Angioino... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali, Cirielli: ” Sarebbe un onore poter governare la Campania”

