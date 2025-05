Regeni l' ad di Eni Descalzi testimonia al processo | Il motivo dell’omicidio resta un mistero

L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha testimoniato al processo riguardante l'omicidio di Giulio Regeni, sottolineando l'enigma che circonda le motivazioni dietro a questo atroce crimine. Nonostante le indagini in corso, Descalzi ha espresso la sua incredulità e confusione, evidenziando l'evidente mancanza di risposte a una domanda che continua a tormentare amici e familiari della vittima.

L'ad di Eni Descalzi: "Il perché di questo omicidio atroce resta un grande mistero, non riesco a immaginare le ragioni"

