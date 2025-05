Regeni Di Maio | Da Egitto non ci fu collaborazione Ma resta in silenzio sulle sue parole del 2018 su Al Sisi

Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri, ha rivelato in aula che durante i suoi incontri con l'Egitto non ha mai ricevuto una reale collaborazione sul caso di Giulio Regeni. Tuttavia, Di Maio sembra evitare di commentare le sue dichiarazioni del 2018 riguardo al presidente Al Sisi, sollevando interrogativi sulla consistenza degli impegni del governo egiziano nella ricerca della veritĂ .

“Dall’ Egitto nei miei incontri ho sempre ricevuto una disponibilitĂ generica sulla collaborazione per il caso Regeni, ma era chiaro ed evidente che non ci fosse “. Queste le parole dell’ex ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ascoltato in qualitĂ di teste, citato dalle difese, nel corso di una nuova udienza del processo sulla sparizione, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano, che vede sotto accusa quattro 007 egiziani. Ovvero, Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato (mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr)... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Regeni, Di Maio: “Da Egitto non ci fu collaborazione”. Ma resta in silenzio sulle sue parole del 2018 su Al Sisi

