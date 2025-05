Regate delle Isole 2025 a Imperia | tre percorsi da Gallinara a Giraglia con Mini 6 50

Il Porto Maurizio Yacht Club di Imperia si appresta a ospitare nel 2025 la seconda edizione delle “Regate delle Isole”, un evento dedicato agli amanti della vela. Tre percorsi emozionanti da Gallinara a Giraglia, con la partecipazione di imbarcazioni Mini 6.50, promettono di coinvolgere non solo i velisti esperti, ma anche famiglie e appassionati, rendendo la manifestazione un appuntamento imperdibile per tutti.

