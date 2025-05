Regardia rileva l' aretina Santucci e Awp nasce operatore con ricavi di oltre 70 milioni di euro

Regardia, leader italiano nella circular economy per ingredienti per mangimi e bioenergie, annuncia importanti acquisizioni, tra cui l'aretina Santucci e AWP. Con ricavi superiori a 70 milioni di euro, l'azienda piemontese, controllata da Nextalia, espande la sua presenza in nuovi comparti, consolidando ulteriormente la sua posizione di riferimento nel mercato.

Nuove e importanti acquisizioni per¬†Regardia,¬†realt√† leader in Italia nella circular economy¬†applicata alla¬†produzione d‚Äôingredienti per mangimi¬†per animali¬†da reddito¬†e di¬†matrici per le bioenergie. L‚Äôazienda piemontese, controllata da¬†Nextalia,¬†amplia la propria presenza¬†anche¬†in comparti... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ¬© Arezzonotizie.it - Regardia rileva l'aretina Santucci e Awp, nasce operatore con ricavi di oltre 70 milioni di euro

Approfondimenti da altre fonti

Regardia (Nextalia) rileva la quota di AWP di Cherry Bay Capital. Gli advisor. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online