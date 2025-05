Referendum la CGIL rilancia Votare per lavoro e diritti

In occasione dei referendum dell'8 e 9 giugno, la CGIL lancia un appello alla partecipazione attiva, sottolineando l'importanza del voto come strumento di libertà e democrazia. Gli elettori saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti fondamentali riguardanti il lavoro e i diritti, temi di grande rilevanza per il futuro sociale ed economico del paese.

ROMA (ITALPRESS) – In vista dei referendum dell’8 e 9 giugno, la CGIL rinnova con forza il proprio appello a tutti i cittadini: andare a votare è un atto di libertà e di partecipazione democratica. Gli elettori saranno chiamati a decidere su cinque quesiti referendari, incentrati su temi cruciali legati al lavoro, alla giustizia e ai diritti sociali. mgggtr Unlimited News - Notizie dal mondo... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Referendum, la CGIL rilancia “Votare per lavoro e diritti”

