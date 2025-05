Referendum dell' 8 e 9 giugno a Verona | cercasi scrutatori segretari e presidenti di seggio

Il Comune di Verona è alla ricerca di volontari per ricoprire i ruoli di scrutatori, segretari e presidenti di seggio in occasione dei referendum dell'8 e 9 giugno 2025. Ci sono ancora posti disponibili per coloro che desiderano contribuire attivamente alla democrazia locale, sostituendo le figure già nominate ma impossibilitate a partecipare. Scopri come candidarti e fare la tua parte!

Acquisizione di candidature volontarie per i referendum dell'8 e 9 giugno 2025: ci sono ancora posti disponibili. Il Comune di Verona ricerca candidate e candidati disponibili a sostituire scrutatriciscrutatori, segretari e presidenti di seggio precedentemente nominati ma impossibilitati a... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Referendum dell'8 e 9 giugno a Verona: cercasi scrutatori, segretari e presidenti di seggio

