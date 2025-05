Referendum dell' 8 e 9 giugno a Verona | cercasi scrutatori segretari e presidenti di seggio

In vista dei referendum dell'8 e 9 giugno 2025, il Comune di Verona cerca volontari per coprire i ruoli di scrutatori, segretari e presidenti di seggio. È un'opportunità per contribuire attivamente alla democrazia locale, dato che sono ancora disponibili posti per chi desidera partecipare a questo importante evento civico. Le candidature sono aperte a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco.

Acquisizione di candidature volontarie per i referendum dell'8 e 9 giugno 2025: ci sono ancora posti disponibili. Il Comune di Verona ricerca candidate e candidati disponibili a sostituire scrutatriciscrutatori, segretari e presidenti di seggio precedentemente nominati ma impossibilitati a... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Referendum dell'8 e 9 giugno a Verona: cercasi scrutatori, segretari e presidenti di seggio

