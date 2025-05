Referendum dell’8 e 9 giugno 2025 Tutto quello che c’è da sapere

In vista dei referendum dell'8 e 9 giugno 2025, il Comune di Parma è attivamente impegnato nella preparazione dell'evento elettorale. È fondamentale per gli elettori controllare la propria tessera elettorale e prenotarla se necessario. Questo articolo offre tutte le informazioni necessarie per partecipare correttamente ai referendum, garantendo che ogni cittadino sia pronto per esprimere la propria voce.

La "macchina" elettorale del Comune di Parma è ormai nel pieno dell'attività in vista dei Referendum programmati per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Il Comune raccomanda di controllare per tempo gli spazi disponibili sulla tessera elettorale e ricorda che è possibile prenotare la stessa anche...

