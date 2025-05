Referendum cosa cambia per i licenziati nelle piccole imprese?

Il referendum dell'8 e 9 giugno porta in discussione un quesito cruciale per i dipendenti delle piccole imprese: la modifica dell'art. 8 della legge 604/1966 riguardante il licenziamento. Questa proposta potrebbe ridisegnare le regole sull'indennità di licenziamento, togliendo il tetto attualmente previsto. In questo articolo esploreremo le implicazioni di questo cambiamento per i lavoratori e le piccole aziende italiane.

Su scheda arancione, uno dei quesiti del referendum dell’8 e del 9 giugno chiede ai cittadini se vogliono parzialmente cancellare l’ art. 8 della legge 6041966 sul recesso da parte dell’azienda, facendo venir meno il tetto all’ indennità di licenziamento per i dipendenti delle piccole imprese, quelle con meno di 16 dipendenti. Per fare chiarezza sui possibili esiti della consultazione e valutare se i diritti dei lavoratori potranno essere rafforzati davvero, ricordiamo anzitutto che oggi la legge prevede un’indennità massima pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto, anche se il licenziamento è riconosciuto dal giudice come ingiusto... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Referendum, cosa cambia per i licenziati nelle piccole imprese?

Su questo argomento da altre fonti

Referendum sui licenziamenti ci sono già stati. E non sono andati bene; Referendum dell’8 e 9 Giugno: 5 Sì per un’Italia migliore; Referendum in materia di lavoro: le ragioni del sì e le ragioni del no; Referendum sul lavoro: i 4 quesiti, i pro e contro, cosa c'è da sapere. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Reintegro nel lavoro, quali cambiamenti porta il primo quesito del referendum 2025 - Il primo quesito del referendum dell'8 e 9 giugno prevede il reintegro del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Ecco cosa cambia. 🔗Segnala trend-online.com

Referendum, scontro sul Jobs act: cosa cambia sui licenziamenti illegittimi, le ragioni del “sì” e del “no” - Il quesito punta a ripristinare la reintegra sul lavoro nei casi di licenziamento illegittimo. La Cgil chiede il ritorno all’art.18 dello Statuto dei lavoratori. La vittoria dei sì segnerebbe il ritor ... 🔗Da editorialedomani.it

?? REFERENDUM GIUGNO 2025 – COSA SIGNIFICANO I QUESITI E COSA CAMBIA PER I LAVORATORI SE VINCE IL SÌ