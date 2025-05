Referendum 8-9 giugno guida al 4 quesito | in caso di infortuni nell’appalto committenti sempre responsabili

Il quarto quesito del referendum del giugno '89 mira a garantire la responsabilità in capo ai committenti in caso di infortuni sul lavoro. L'obiettivo è rafforzare la sicurezza nei cantieri e combattere la pratica dei subappalti, spesso causa di violazioni delle norme di tutela per i lavoratori. Scopriamo più nel dettaglio il significato e le implicazioni di questo importante quesito.

Committenti sempre responsabili, senza esclusioni, così da aumentare la sicurezza sul lavoro e scoraggiare la catena di appalti e subappalti nella quale spesso si annacqua il rispetto delle norme che tutelano i lavoratori. È questo lo scopo inseguito dai promotori del quarto quesito dei referendum abrogativi per i quali gli italiani sono chiamati a votare l' 8 e il 9 giugno. L'obiettivo è quello di cancellare un comma del decreto 81 del 2008, il cosiddetto Testo Unico, modificato varie volte fino al testo della legge 215 del 2021, che esclude la responsabilità anche del committente in caso di infortuni subiti da un dipendente della ditta appaltatrice o subappaltatrice nel caso in cui il danno venga subito per "rischi specifici propri delle attività" delle imprese che stanno eseguendo i lavori...

