Referendum 8-9 giugno 38 sindaci fiorentini su 41 firmano l’appello | Andate a votare

In vista dei referendum dell'8-9 giugno su lavoro e cittadinanza, 38 dei 41 sindaci della Città Metropolitana di Firenze hanno firmato un appello accorato per incentivare la partecipazione al voto. L'iniziativa, promossa da Ali (Autonomie locali italiane), ha già ottenuto l'adesione di sindaci di importanti città come Roma e Napoli, sottolineando l'importanza di questo momento democratico per i cittadini.

