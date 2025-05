Referendum 2025 | i compensi per presidenti e scrutatori a Roma

Il referendum del 2025 si avvicina: il 8 e il 9 giugno, gli italiani saranno impegnati a esprimere il proprio voto su cinque cruciali quesiti referendari legati a lavoro e cittadinanza. In preparazione all'evento, Roma ha aggiornato i compensi per presidenti e scrutatori, incentivando così la partecipazione. È fondamentale informarsi e votare per contribuire attivamente al futuro del paese.

L’8 e il 9 giugno 2025 gli italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari importanti, che riguardano lavoro e cittadinanza. Oltre a invitare i cittadini a informarsi e votare, a Roma sono stati aggiornati i compensi per chi svolge un ruolo attivo nei seggi elettorali, con un aumento del 15% rispetto alle ultime consultazioni. Quanto si guadagna lavorando ai seggi per i referendum 2025?. Come previsto dal decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, i compensi per i membri dei seggi elettorali a Roma sono i seguenti: Presidente di seggio (seggi ordinari): 138 euro. Scrutatori e Segretari (seggi ordinari): 110,40 euro... 🔗 Leggi su Funweek.it © Funweek.it - Referendum 2025: i compensi per presidenti e scrutatori a Roma

Referendum 2025 su lavoro e cittadinanza