Red Bull sempre controcorrente | “Siamo a 25 punti dalla McLaren era questo il nostro obiettivo”

La Red Bull si conferma protagonista in Formula 1, con il team principal Chris Horner che, dopo il GP di Monaco, ribadisce la soddisfazione per la posizione attuale nel campionato. Nonostante Max Verstappen sia terzo in classifica, il team è a soli 25 punti dalla McLaren, raggiungendo così gli obiettivi prefissati. Scopri di più sulla strategia e le aspettative future del team.

Chris Horner dopo il GP Monaco ha spiegato che la Red Bull con Verstappen si trova esattamente dove voleva essere, anche se Max è terzo nel campionato piloti di F1... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Red Bull sempre controcorrente: “Siamo a 25 punti dalla McLaren, era questo il nostro obiettivo”

Altre fonti ne stanno dando notizia

