Recupero dell' anfiteatro di Camaro San Paolo il sub commissario al Risanamento convoca i tecnici

Il sub commissario al risanamento, Santi Trovato, ha convocato un incontro con i tecnici per discutere il recupero dell'anfiteatro abbandonato nel parco urbano di Camaro San Paolo. Il vertice, previsto per domani, mira a definire le fasi progettuali secondo le indicazioni del precedente responsabile unico del procedimento e dell'ex sub commissario Scurria, avviando così un'importante iniziativa di riqualificazione del sito.

© Messinatoday.it - Recupero dell'anfiteatro di Camaro San Paolo, il sub commissario al Risanamento convoca i tecnici

