re carlo la nipotina che non potrà mai vedere crescere

Re Carlo non avrà modo di veder crescere la piccola Lilibet, sua nipote, figlia di Harry e Meghan Markle. La bimba è nata in California, è stata in Gran Bretagna solo una volta, quando aveva appena un anno, in occasione del giubileo della bisnonna, Elisabetta. E probabilmente non ci tornerà almeno finché non avrà 18 anni e sarà libera di viaggiare da sola. Re Carlo, nessuna speranza di vedere Lilibet. Re Carlo è impegnato in una visita di Stato lampo in Canada e malgrado sia dall’altra parte dell’oceano non ha modo di incontrare suo figlio Harry e la sua famiglia. Il Sovrano ha le mani legate... 🔗 Leggi su Dilei.it