Re Carlo Harry e Meghan non invitati | rottura profonda

La frattura tra il principe Harry, Meghan Markle e la famiglia reale britannica si aggrava ulteriormente. Re Carlo ha deciso di non invitare i due al prossimo evento estivo nella residenza reale, segnando un nuovo capitolo di tensioni e distacco che perdura da tempo. Le scelte del sovrano evidenziano una rottura profonda e crescente tra le parti, con implicazioni per il futuro dei rapporti familiari.

Sempre più tesi i rapporti tra la famiglia reale e il principe Harry: lo dimostra l'ultima decisione di Re Carlo. Secondo fonti vicine a Palazzo, il sovrano avrebbe deciso di non invitare né il suo secondogenito né la moglie Meghan Markle allo storico evento estivo della Royal Family nella residenza di Balmoral, in Scozia. Sarebbe la prima volta. Nonostante le difficoltà in famiglia degli ultimi anni, Carlo aveva sempre mantenuto aperta la porta del castello scozzese al duca di Sussex, onorando la tradizione inaugurata da sua madre, la Regina Elisabetta. Harry ci sarebbe rimasto molto male, anche se negli ultimi anni non ha mai accettato l'invito... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Re Carlo, "Harry e Meghan non invitati": rottura profonda

