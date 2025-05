Re Carlo autodeterminazione è un valore caro ai canadesi

Nel suo discorso di riapertura del parlamento canadese, re Carlo III ha sottolineato l'importanza dell'autodeterminazione, un principio fondamentale per i canadesi. Con una dichiarazione incisiva, il sovrano ha anche accennato alle ambizioni annessionistiche di Donald Trump, che sogna di trasformare Ottawa nel 51° stato degli Stati Uniti, ribadendo così il valore dell'identità e dell'autonomia canadese.

"L'autodeterminazione e' un valore caro ai canadesi": lo ha detto re Carlo III nel discorso del trono per riaprire il nuovo parlamento canadese, lanciando una prima frecciata contro i desideri annessionistici di Donald Trump, il quale vorrebbe che Ottawa diventasse il 51mo stato Usa... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Re Carlo, autodeterminazione è un valore caro ai canadesi

