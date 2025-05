rayban il cagnolino di 11 anni cieco e sordo che cerca una casa in brianza

Rayban è un cagnolino di 11 anni, cieco e sordo, che cerca una nuova casa in Brianza. Dopo essere stato ceduto dalla sua famiglia, vive nel rifugio dell'ENPA di Monza. I volontari, consapevoli delle difficoltà nel trovare un'adozione per un cane della sua età e condizioni, si dedicano a garantirgli affetto e attenzione, sperando di regalargli una nuova opportunità di vita.

I volontari dell’Enpa di Monza sanno che non sarà una sfida semplice. Rayban non è uno di quei cani che trovano casa facilmente: ha 11 anni, è cieco ed è sordo. La sua famiglia lo ha ceduto e adesso la sua vita è al rifugio di Monza. I volontari lo riempiono di coccole e di attenzioni, ma per lui... 🔗 Leggi su Monzatoday.it