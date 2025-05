rayban il cagnolino di 11 anni cieco e sordo che cerca una casa in brianza

Rayban, un dolce cagnolino di 11 anni, cieco e sordo, è in cerca di una nuova casa in Brianza. Dopo essere stato ceduto dalla sua famiglia, trascorre le sue giornate nel rifugio di Monza, circondato dall'affetto dei volontari dell'ENPA. Questo articolo esplora la sua storia e il desiderio di trovare una famiglia che lo accolga, nonostante le difficoltà legate alla sua condizione.

I volontari dell'Enpa di Monza sanno che non sarà una sfida semplice. Rayban non è uno di quei cani che trovano casa facilmente: ha 11 anni, è cieco ed è sordo. La sua famiglia lo ha ceduto e adesso la sua vita è al rifugio di Monza. I volontari lo riempiono di coccole e di attenzioni, ma per lui...