Ravenna | centrosinistra trionfa con Barattoni al 58% e progetti per Porto e Alta Velocità

Ravenna si conferma una roccaforte del centrosinistra, con il candidato del Partito Democratico, Barattoni, che conquista il 58% dei consensi. Questa tornata elettorale ha evidenziato un chiaro sostegno alla sua visione per la città, orientata verso importanti progetti di sviluppo, tra cui il potenziamento del porto e l'implementazione della rete alta velocità, segnando un passo decisivo per il futuro della comunità.

