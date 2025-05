Rapporto Italia Generativa 2024 | Giovani idee e ostacoli

Il Rapporto Italia Generativa 2024, redatto dal Centro di Ricerca ARC dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, analizza il panorama imprenditoriale italiano, evidenziando le potenzialità dei giovani e le sfide che affrontano. Nonostante la presenza di un elevato numero di imprese, il rinnovamento del tessuto imprenditoriale risulta ostacolato, mettendo in luce la necessità di nuovi modelli e strategie per favorire l'innovazione.

L’Italia è ancora tra i Paesi europei con il maggior numero di imprese attive, ma il suo tessuto imprenditoriale fatica a rinnovarsi. È quanto emerge dal Rapporto Italia Generativa 2024, a cura del Centro di Ricerca ARC dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 2023, con circa 4,5 milioni di imprese, l’Italia si conferma seconda in Europa per numero complessivo di aziende, dietro solo alla Francia. Ma sotto la superficie di questi numeri, si cela una scarsa dinamicità con un basso tasso di natalità delle imprese: solo il 7,9%, a fronte di una media UE del 10,5%. Francia, per confronto, registra un tasso del 14,3%... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rapporto Italia Generativa 2024: Giovani, idee e ostacoli

