Rapporto Dia | la camorra si infiltra nelle istituzioni locali

L’ultima relazione della Direzione investigativa antimafia del 2024 evidenzia la crescente infiltrazione della camorra nelle istituzioni locali, sottolineando il suo radicamento e la capacità di adattamento. Questo fenomeno, alquanto preoccupante, mette in luce le insidie che la criminalità organizzata rappresenta per il tessuto sociale e politico, sollecitando urgentemente interventi mirati per contrastarne l'influenza.

La Relazione sull'attività svolta dalla Direzione investigativa antimafia nel 2024 mostra la camorra come un fenomeno dinamico con un forte radicamento sul territorio e una pericolosa capacità di infiltrazione nelle istituzioni locali. "La camorra si conferma un fenomeno dinamico, capace di adattarsi ai cambiamenti economici e sociali, mantenendo un forte radicamento sul territorio e una pericolosa capacità di infiltrazione nella società civile e nelle istituzioni locali."

