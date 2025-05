Rapporto Agenas la rete oncologica della Toscana si conferma la migliore d’Italia

Il rapporto di Agenas del 2025 celebra la rete oncologica della Toscana come la migliore in Italia. Presentato a Roma, il documento evidenzia un punteggio di 90,70, in aumento di 2,25 punti rispetto all'anno precedente. Questo riconoscimento sottolinea l'eccellenza dei servizi sanitari regionali nella lotta contro il cancro e la continua dedizione alla qualità delle cure per i pazienti oncologici.

Firenze, 27 maggio 2025 – Il rapporto di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, premia ancora una volta la rete oncologica toscana. La sesta indagine, presentata stamani a Roma, conferma la Toscana al primo posto in Italia, con un punteggio di 90,70, in crescita di 2,25 punti rispetto alla precedente rilevazione. Dopo la Toscana, Emilia Romagna, Valle d’Aosta e Piemonte, Veneto e Lazio. Il rapporto, che ha elaborato i dati relativi al 2023 fotografa lo stato di attuazione delle reti oncologiche regionali, misurandone l’efficacia tenendo conto di ricoveri, mobilità, tempi di attesa e vicinanza delle cure... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapporto Agenas, la rete oncologica della Toscana si conferma la migliore d’Italia

Se ne parla anche su altri siti

La rete oncologica toscana di nuovo sul podio più alto d’Italia - La rete oncologica della Toscana si conferma la migliore d’Italia. Lo certifica Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che ha ... 🔗Come scrive gonews.it

Agenas, per tempi e Reti oncologiche la Sardegna da aiutare - La Sardegna è tra le cinque regioni, con Calabria, Molise, Marche e Basilicata, che mostrano forti ritardi nell'integrazione tra ospedale e territorio e nell'accesso limitato alle cure in prossimità p ... 🔗Riporta ansa.it

Pazienti oncologici, la Sardegna resta indietro - Roma La Sardegna è una delle cinque regioni ancora indietro dal punto di vista dell’attuazione dell’assistenza ai pazienti oncologici. Lo dice il rapporto Agenas, che nella sesta indagine nazionale es ... 🔗Da msn.com

RETI ONCOLOGICHE REGIONALI: ECCO A CHE PUNTO È L' ITALIA